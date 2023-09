Społecznicy chcą zachować kompleks klasztorny na Bulwarze Filadelfijskim. Jest petycja

2023-09-28, 11:41 Michał Zaręba/Redakcja

– Byłoby to wielką szkodą, żeby nie powiedzieć głupotą, żeby to zasypać – mówi prof. Krystyna Sulkowska-Tuszyńska, rzeczoznawca ministra kultury/fot. Michał Zaręba

Toruńscy społecznicy apelują o niezasypywanie średniowiecznego kompleksu Świętego Ducha na Bulwarze Filadelfijskim. Chcą, by Rada Miasta utworzyła tutaj Park Kulturowy. W tej sprawie stworzyli petycję, którą można podpisać w Internecie.

„Stanowczo sprzeciwiamy się planom zasypania odkrytych na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu reliktów kompleksu Świętego Ducha i przykrycia go ulicą. To najstarsze toruńskie zabudowania – serca tego miasta” – czytamy w petycji. „Drogę można poprowadzić bokiem, a relikty przebadać i udostępnić do zwiedzania, edukacji i budowania toruńskiej tożsamości” – wskazują społecznicy.



Tego samego zdania są specjaliści. – Byłoby to wielką szkodą, żeby nie powiedzieć głupotą, żeby to zasypać – powiedziała dziennikarzom PR PiK i PAP prof. Krystyna Sulkowska-Tuszyńska, rzeczoznawca ministra kultury nadzorująca merytorycznie badania w kompleksie Świętego Ducha. – Oczywiście ja nie mówię, że każdy element musi być – i nie będzie mógł być – pokazany, ale myślę, że można wybrać takie, resztę uzupełnić planami, pokazać na fotogramach. Torunianie uwielbiają uwielbiają historię Torunia, zespół o takiej wielkości powierzchni nie został jeszcze w Toruniu nigdzie odkryty – wskazuje.



– Chcemy, aby Rada Miasta przyjęła taką uchwałę, która doprowadzi do zmiany projektu zagospodarowania przestrzennego bulwaru, aby te odsłonięte skarby archeologiczne pozostały nienaruszone – tłumaczy Łukasz Broniszewski z Fundacji Stabilo, Koalicji Organizacji Pozarządowych „Wpływamy na Toruń”.



– Jestem absolutnie przekonana, że pokazanie nabrzeża zwiększyłoby atrakcyjność tego miejsca – myślę, że tysiąckrotnie – to jest skromnie powiedziane – podsumowuje prof. Sulkowska-Tuszyńska.



Powołanie Parku Kulturowego poopierają wojewódzki konserwator zabytków i były wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński, prezes Społecznego Komitetu „Solidarni – Toruń Pamięta”. Na piątek na godzinę 17.30 na Bulwarze zaplanowano manifestację społeczników.



Pod petycją można podpisać się w Internecie. Jest dostępna TUTAJ



