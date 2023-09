Zderzenie ciężarówki i samochodu osobowego w Inowrocławiu. Nie żyje 66-letni mężczyzna

2023-09-28, 10:58 Redakcja (informacja KPP w Inowrocławiu)

Świadkowie wypadku proszeni są o kontakt z policją/fot. KPP w Inowrocławiu

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności i przyczyny wypadku, do którego doszło w Inowrocławiu. W wyniku obrażeń odniesionych w zderzeniu samochodów osobowego i ciężarowego zmarł 66-letni mężczyzna.

Do wypadku doszło w środę (27 września) ok. godz. 13.30 na skrzyżowaniu Poznańskiej i Cichej. Zderzyły się opel astra i ciężarowy daf z naczepą. – Kierujący pojazdem osobowym 66-letni mężczyzna mieszkaniec powiatu inowrocławskiego na skutek obrażeń zmarł po przewiezieniu do szpitala – informuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu. – W tej sprawie śledztwo prowadzi inowrocławska policja pod nadzorem prokuratury. Świadkowie wypadku proszeni są o kontakt z policjantem prowadzącym sprawę pod numerem telefonu 47 7528 379 lub całodobowo z dyżurnym 47 7528 210 – przekazuje oficer.



Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu o przestrzeganie przepisów i kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania. – Zwracajmy także uwagę na aurę. Mamy wczesną jesień, a to oznaczać może poranne mgły, mokrą nawierzchnię jezdni i liście na drodze – wskazuje asp. szt. Drobniecka.