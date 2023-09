Bartosz Kownacki: Doktryna PO zakładała, że nie będzie obrony wschodu Polski [Rozmowa dnia]

2023-09-28, 10:01 Michał Jędryka/Redakcja

Bartosz Kownacki/fot. nadesłane (archiwum)

Wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Obrony Narodowej, poseł Bartosz Kownacki, mówi Polskiemu Radiu PiK, że nie był zaskoczony ujawnionym planem obrony na linii Wisły, który powstał za czasów rządów Platformy Obywatelskiej.

– To dla mnie jako dla osoby, która tym tematem się zajmuje, nie było zaskoczeniem. Można powiedzieć, że to złożyło się w pewną całość w perspektywie sytuacji na Ukrainie, w perspektywie serialu „Reset”, który polecam obejrzeć – to wszystko składa się w całość pewnej doktryny politycznej, która obowiązywała u naszych przeciwników (...). Już nie mówię o moich rozmowach z dowódcami, kiedy byłem wiceministrem obrony narodowej, bo wtedy oczywiście wiedzę pewna pozyskałem – proszę zobaczyć, likwidacja jednostek wojskowych, szczególnie na wschodniej ścianie kraju – to było czymś podyktowane – mówił.



