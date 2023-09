Uczcili ofiary II wojny światowej. „Jak silna jest nienawiść, skłaniająca do zabójstwa bezbronnego?”

2023-09-27, 19:11 Jolanta Fischer, Michał Zaręba/Redakcja

Uroczystości w Dolinie Śmierci w Fordonie w Bydgoszczy/fot. Jolanta Fischer

Były kwiaty, apel poległych, trudne wspomnienia i wnioski na przyszłość - w fordońskiej Dolinie Śmierci oddano w środę hołd ofiarom II wojny światowej. Zarówno w Bydgoszczy, jak i w Toruniu odbywały się obchody Dnia Polskiego Państwa Podziemnego.

Fordońska Dolina Śmierci jest największą mogiłą zbiorową na terenie Bydgoszczy - to miejsce kaźni lokalnych przedstawicieli inteligencji. W 1939 roku Niemcy wymordowali tu od 1200 do 1400 Polaków i Żydów, głównie duchownych, nauczycieli, prawników i lekarzy.



Tragiczna lekcja lokalnej historii

- Mimo upływu lat ogrom tego okrucieństwa wciąż poraża. Za każdym razem, gdy przychodzi mi odwiedzić Fordońską Dolinę Śmierci zadaję sobie pytanie, jak silna musi być nienawiść, skłaniająca człowieka do zabójstwa bezbronnego, którego jedyną przewiną jest przyznawanie się do własnej ojczyzny? - mówił zastępca prezydenta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz. - Ta tragiczna lekcja naszej lokalnej historii, pisana krwią w pierwszych dniach II wojny światowej, jest dzisiaj dla nas przestrogą, pokazującą do czego prowadzi propaganda, totalitaryzm i milcząca zgoda na rodzące się zło.



W uroczystościach w Dolinie Śmierci uczestniczyli przedstawiciele rządu, władz miasta, województwa, służb mundurowych, a także kombatanci. Odśpiewano hymn państwowy oraz złożono kwiaty pod pomnikiem.



Dzień Państwa Podziemnego

W Bydgoszczy pożegnano dziś - w ramach obchodów Dnia Państwa Podziemnego - Mariana Olejniczaka, kuriera AK i Żołnierza Wyklętego, zamordowanego przez komunistów w 1949 roku. Jego szczątki odnaleziono i zidentyfikowano podczas prac ekshumacyjnych IPM w lipcu 2021 roku. Marian Olejniczak spoczął w kwaterze Żołnierzy Wyklętych na cmentarzu komunalnym przy ul. Kcyńskiej.



Z kolei w Toruniu obchody Dnia Polskiego Państwa Podziemnego odbywały się na pl. św. Katarzyny - przy obelisku poświęconym „Komendantom Okręgu Pomorskiego ZWZ – AK". Jak co roku zgromadziły liczne grono kombatantów, żołnierzy, przedstawicieli Parlamentu i samorządu, Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej oraz uczniów toruńskich szkół. - Najbardziej przejmującą rzeczą w tym dniu jest to, że Polskie Państwo Podziemne ma w Toruniu ludzką twarz, ma swoje imię i nazwisko oraz namacalne świadectwo miłości do wolnego Torunia i wolnej Polski. Właśnie ten rys rozpoznajemy co roku, gdy 27 września stajemy w skupieniu przy tym toruńskim obelisku, poświęconym Komendantom Okręgu Pomorskiego Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej – mówił prezydent Michał Zaleski.