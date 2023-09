Donald Tusk w Bydgoszczy: PiS świadomie wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej

2023-09-27, 19:43 Polska Agencja Prasowa/Elżbieta Rupniewska

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk przemawia podczas spotkania otwartego w hali sportowej Sisu Arena w Bydgoszczy/fot. Tytus Żmijewski, PAP

- Polki i Polacy chcą być dalej częścią Europy i sercem Unii Europejskiej, a ekipa PiS chce wyprowadzić nasz kraj z UE - mówił w środę na spotkaniu z mieszkańcami Bydgoszczy lider PO Donald Tusk.

Na spotkaniu w hali sportowej Sisu Arena lider PO mówił o informacjach na temat działań rządzących. - Już od dłuższego czasu uprzedzałem, ostrzegałem, że ta ekipa świadomie, czasami też z głupoty, z niekompetencji, ale tak naprawdę świadomie wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej - mówił Tusk.



Wspominał przy tym rozmowy, jakie prowadził z Radosławem Sikorskim i jego żoną o tym, czy zdołają zatrzymać „nieuchronny pod rządami PiS-u proces wychodzenia Polski z Unii Europejskiej". - Oni już raz jedną próbę podjęli, to było gdzieś prawie dwa lata temu. Wezwałem wtedy mieszkańców Warszawy, dosłownie z dnia na dzień: przyjdźcie na Plac Zamkowy, pokażcie, że my chcemy być dalej w Unii Europejskiej, pokażcie, że my, Polki, Polacy, jesteśmy częścią wielkiej kultury politycznej i wielkiej wspólnoty cywilizacyjnej Zachodu – mówił Tusk.



Podkreślał też, że pierwsza „Solidarność" i nasi przodkowie walczyli o to, by być częścią wielkiej wspólnoty, gdzie „wolność, praworządność, własność, odpowiedzialność, solidarność - są fundamentami ustroju politycznego całej Europy i Polski". Lider PO zwracał też uwagę na to, że wszelkie badania wskazują na to, że Polski i Polacy chcą być dalej częścią Europy i sercem Unii Europejskiej.



- 15 października mamy dwa referenda i nie mówię o tym udawanym referendum PiS. Pierwsze to głosowanie do Parlamentu. Poprzez to głosowanie odbędzie się drugie, nieformalne referendum: czy zostaniemy członkami UE czy nie - mówił lider PO.