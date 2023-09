Minister Telus we Włocławku: Najważniejsze, by ukraińskie zboże nie wpływało do Polski

2023-09-27, 18:29 Polska Agencja Prasowa/Marek Ledwosiński

Minister rolnictwa Robert Telus/fot. Albert Zawada, PAP

- Rozmawiamy z Ukrainą o tym, jak jeszcze usprawnić transfer zboża przez Polskę - mówił w środę we Włocławku minister rolnictwa Robert Telus.

Szef resortu rolnictwa i rozwoju wsi, na briefingu z dziennikarzami we Włocławku zapowiedział, że w usprawnieniu tranzytu przez Polskę może pomóc m.in. przeniesienie kontroli fitosanitarnej z granicy ukraińsko-polskiej do portu na Litwie. Dodał, że jest to kwesta kilku dni - wskazał. Dopytywany o kontrolę na granicy polsko - niemieckiej mówił, że takie rozwiązanie zaproponowała w środę strona ukraińska i - jak zaznaczył - „też możemy na to pójść, jeśli to ma zwiększyć przepustowość tranzytu". Zaznaczył jednak, że w rozmowach z Ukrainą najważniejszą kwestią jest to, by ukraińskie zboże nie wpływało do Polski.



Minister Telus potwierdził, że po raz kolejny zaapelował do rządu Ukrainy o wycofanie skargi do Światowej Organizacji Handlu, złożonej na Polskę po wprowadzeniu jednostronnego embarga na zboże z Ukrainy. Zaznaczył, że konflikt może wygasić wprowadzenie systemu certyfikacji zboża, przekraczającego naszą granicę. Ostateczny głos w sprawie udzielenia takiej licencji, według ministra Telusa, miałby należeć do strony polskiej.



Robert Telus uczestniczył we Włocławku w uroczystości otwarcia kolejnej linii produkcji nawozów sztucznych w Zakładach ,,Anwil".