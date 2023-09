Kosma Złotowski: Czy działania Niemiec nie są sprzeczne z unijną solidarnością?

Europoseł Kosma Złotowski/fot. Tytus Żmijewski/PAP

Europoseł Kosma Złotowski skierował interpelację do Komisji Europejskiej w sprawie „niemieckiego wsparcia dla organizacji pozarządowych przywożących nielegalnych migrantów do Włoch”.

Polski polityk zauważył, że „zmagające się z kolejną falą kryzysu migracyjnego Włochy dokładają wszelkich starań, aby walczyć z nielegalną imigracją i przemytnikami ludzi, a Niemcy wspierają finansowo organizacje, które przywożą na Lampedusę kolejnych migrantów”.



Działania Niemców a unijne zasady

– Berlin przeznaczył 790 000 euro dofinansowania dla niemieckiej organizacji pozarządowej Sos Humanity, której statek ratowniczy działa w basenie Morza Śródziemnego i tylko w ostatnim czasie przywiózł do Włoch 1600 migrantów – czytamy w interpelacji. Europoseł przypomniał, że jednocześnie „szefowa niemieckiego MSW Nancy Faeser wstrzymała przyjmowanie migrantów z Włoch, a kanclerz Scholz próbuje obwiniać Polskę za napływ migrantów do Niemiec”.



Kosma Złotowski pyta KE, czy opisane działania niemieckiego rządu nie stoją w sprzeczności z unijnymi zasadami. – Czy zdaniem KE działania niemieckiego rządu, które de facto pogłębiają kryzys migracyjny we Włoszech i wspierają nielegalną migrację poprzez zachęcanie przemytników ludzi z krajów Afryki do dalszej działalności, przy jednoczesnym wstrzymaniu przyjmowania migrantów z Włoch, nie są sprzeczne z zasadami unijnej solidarności? – pyta eurodeputowany.



Polityk PiS chce wiedzieć, czy KE zamierza wprowadzić zasadę odpowiedzialności państwa bandery, aby zobligować państwa członkowskie, z których pochodzą statki przywożące do UE nielegalnych imigrantów, do ich przyjmowania.



„Czy inne kraje wspierają organizacje pozarządowe?”

Złotowski prosi o odpowiedź, czy KE dysponuje informacjami, czy inne rządy państw członkowskich również wspierają finansowo organizacje pozarządowe, które wysyłają statki ratunkowe dla migrantów przeprawiających się przez Morze Śródziemne.



Europoseł pyta również, jak KE pomaga w walce z nielegalną migracją. – Jakie działania podjęła KE, aby walczyć z przemytnikami ludzi i w jakim zakresie współpracuje z rządami krajów Afryki i Azji, z których do Europy dociera najwięcej nielegalnych migrantów, aby zapobiec kolejnym falom migracji? – chce wiedzieć polityk.



– W czasie, gdy państwa takie jak Włochy czy Polska, dokładają wszelkich starań, aby bronić zewnętrznych granic UE przed nielegalnymi migrantami, niemiecki rząd wspiera finansowo organizacje, których działalność tylko pogarsza sytuację i napędza biznes przemytnikom. Sytuacja jest tym bardziej absurdalna, że Berlin pomaga przywozić nielegalnych migrantów na Lampedusę, ale sam odmówił ich dalszego przyjmowania. Niemcy polityką otwartych drzwi same zgotowały sobie los „raju” dla migrantów, a teraz żądają solidarności państw członkowskich w postaci mechanizmu przymusowej relokacji. Jednocześnie sami wykazują się solidarnością tylko wtedy, gdy jest im to na rękę – skomentował Złotowski.