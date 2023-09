Klinika Okulistki i Optometrii w szpitalu Biziela otwarta po remoncie [zdjęcia]

2023-09-27, 14:41 Monika Siwak/Redakcja

Minister zdrowia, parlamentarzyści, rektor UMK uczestniczyli w otwarciu zmodernizowanej Kliniki Okulistki i Optometrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. Inwestycja kosztowała blisko 4,6 mln złotych.

Kliniką kieruje profesor Bartłomiej Kałużny. – Klinika, najpierw oddział okulistyczny, funkcjonuje od ponad 40 lat. Jeszcze kilka lat temu oddział był w dosyć słabym stanie, komfort dla pacjenta, a także dla pracowników, na pewno był bardzo mały. Sala operacyjna też nie spełniała obecnych standardów – wskazuje. Jak mówi, po starej klinice pozostały tylko mury – podczas remontu wymieniono wszystkie instalacje i tynki.



– Jest to jednostka bardzo nowoczesna, w której pacjent na pewno będzie czuł się bardzo komfortowo. Praca już przebiega zupełnie inaczej niż wcześniej, to jest zupełnie inny, europejski poziom – zapewnia prof. Kałużny.



W wyniku modernizacji zwiększono liczbę gabinetów diagnostycznych, konsultacyjnych.

– Specjalizujemy się w kierunku jaskry. Nasza klinika wykonuje zdecydowanie najwięcej zabiegów przeciwjaskrowych w województwie, powinniśmy w tym roku wykonać prawie 250 takich zabiegów, ale oczywiście przeprowadzamy również operacje zaćmy, operacje zezów. Jako jedyna klinika w województwie zajmujemy się leczeniem retinopatii wcześniaczej – najmniejszych dzieci. Dokonujemy ok. 1500 operacji i 18 tys. konsultacji rocznie. Myślę, że to są imponujące liczby – mówi.



Kadrze oddziału gratulowali parlamentarzyści i rektor UMK prof. Andrzej Sokala. W uroczystości uczestniczyła również minister zdrowia Katarzyna Sójka, która wręczyła władzom placówki symboliczne czeki na dwie karetki.