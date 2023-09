Żołnierz Wyklęty, łącznik AK Marian Olejniczak spoczął na cmentarzu w Bydgoszczy

2023-09-27, 13:57 Jolanta Fischer/Redakcja

Uroczystość pogrzebowa Mariana Olejniczaka/fot. Delegatura IPN w Bydgoszczy Marian Olejniczak, łącznik AK i Żołnerz Wyklęty, został zamordowany przez komunistów w 1949 roku/mat. IPN

Marian Olejniczak, zamordowany przez komunistów łącznik AK, został pochowany z honorami w kwaterze Żołnierzy Wyklętych na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. Uroczysty pochówek było możliwy dzięki pracom ekshumacyjnym prowadzonym przez Instytut Pamięci Narodowej.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. pod przewodnictwem bpa Krzysztofa Włodarczyka w kościele garnizonowym. Jak podkreślił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, data pogrzebu jest symboliczna; przypada w rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego.



– Dziękuję Instytutowi Pamięci Narodowej, tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że te osoby jednak odzyskują swoje miejsce w historii, ale również odzyskują swoją tożsamość, są pochowani tak, jak należy się to bohaterom – mówił wojewoda o Żołnierzach Wyklętych.



Marian Olejniczak od 1942 r. był łącznikiem Okręgu Pomorskiego Armii Krajowej. W 1946 r. wstąpił do antykomunistycznej grupy dywersyjnej Stanisława Kamińskiego „Młota” posługującej się nazwą „Armia Krajowa”, która działała na terenie powiatu bydgoskiego oraz inowrocławskiego.



W kwietniu 1949 r. został ranny i aresztowany przez grupę operacyjną UB-MO w wyniku obławy zorganizowanej w okolicach Złotnik Kujawskich i przekazany do WUBP w Bydgoszczy. Po brutalnym śledztwie, wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z 17 września 1949 r. został skazany na karę śmierci, którą wykonano 30 grudnia tego roku w Więzieniu Karno-Śledczym w Bydgoszczy.



Szczątki Mariana Olejniczaka zostały odnalezione podczas prac poszukiwawczych przeprowadzonych w lipcu 2021 r. na cmentarzu komunalnym przy ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy przez pracowników Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej.