Річниця Польської підпільної країни, виборчі дільниці, розумний дім

2023-09-27, 12:03  Pavlo Podkopaiev/Redakcja
У Бидгощі цьогорічні святкування також пов’язані з похороном Проклятого Воїна покійного Маріана Олейничака, який був убитий комуністами в 1949 році і похований у невідомому місці/bydgoszcz.ipn.gov.pl

У Бидгощі цьогорічні святкування також пов’язані з похороном Проклятого Воїна покійного Маріана Олейничака, який був убитий комуністами в 1949 році і похований у невідомому місці/bydgoszcz.ipn.gov.pl

Польський уряд у підпіллі 84 роки тому, майже 2 тисячі виборчих комісій у регіоні та розумний дім у Влоцлавку.

Сьогодні 84-та річниця створення Польської підпільної держави. Таємні державні структури, підпорядковані польському уряду у вигнанні, крім військових структур, включали: адміністрацію, органи, відповідальні за таємне навчання, судочинство, змі, розвідка та допомога. Тисячі польських героїв підняли героїчний бій проти німецьких окупантів і совєтів. У Бидгощі цьогорічні святкування також пов’язані з похороном Проклятого Воїна покійного Маріана Олейничака, який був убитий комуністами в 1949 році і похований у невідомому місці. Його останки були знайдені під час ексгумаційних робіт IPN у 2021 році і поховані на міському кладовищі на вул. Kcyńska.

Створено окружні виборчі комісії для проведення жовтневих парламентських виборів, майже 2 тисячі по області. Вибори до Сейму та Сенату відбудуться 15 жовтня. Поляки обиратимуть 460 депутатів і 100 сенаторів на чотирирічний термін. Цього ж дня відбудеться державний референдум.

У Влоцлавку побудують самодостатній односімейний будинок, який сам буде опалюватися, виробляти електроенергію, розумно економити воду та очищати каналізацію. Таке диво мерія отримала на тестування від Національного центру досліджень і розвитку. Будівлю зводитимуть у житловому масиві Лісек. Термін будівництва приблизно два місяці. Вартість становить приблизно сімсот тисяч злотих.

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