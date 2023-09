Ireneusz Stachowiak: Dbamy o to, żeby Polacy mogli czuć się bezpiecznie

2023-09-26, 22:11 Tatiana Adonis/Redakcja

Ireneusz Stachowiak odniósł się do tematu obronności Polski za czasów koalicji PO-PSL/fot: nadesłane

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na liście do Sejmu w okręgu bydgoskim odniósł się do niedawnych informacji na temat planów z 2011 roku, dotyczących obrony terytorium Polski na linii Wisły, przygotowanych przez rząd PO-PSL.

– Plan zakładał oddanie wschodniej Polski w ręce Rosji – stwierdził Ireneusz Stachowiak, dodając, że „rządy Platformy firmowały państwo teoretyczne”.



– My, jako rząd Zjednoczonej Prawicy dbamy o to, żeby Polacy mogli się czuć bezpiecznie. Dbamy o wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Wzmacniamy, rozbudowujemy i odbudowujemy te likwidowane bazy wojskowe przez Platformę Obywatelską. Dlatego za rządów Zjednoczonej Prawicy Polacy mogą się czuć bezpiecznie i to jest podstawowa różnica pomiędzy państwem teoretycznym Platformy Obywatelskiej a państwem Prawa i Sprawiedliwości, które dba o to, aby Polska miała silną pozycję w NATO, żeby Amerykanie gwarantowali nam nasze bezpieczeństwo i żeby przede wszystkim nasza armia była silna – dodał Stachowiak.



Kandydat do Sejmu dodał, aby pamiętać o tym 15 października przy urnach wyborczych. – Wówczas będziemy wybierać między Polską bezpieczną, którą gwarantuje PiS, a Polską, która miała być państwem teoretycznym, czyli Platformą Obywatelską – stwierdził.