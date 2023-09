Był łącznikiem w Armii Krajowej. Marian Olejniczak zostanie pochowany w Kwaterze Żołnierzy Wyklętych

2023-09-26, 19:20 Redakcja

Uroczystości pogrzebowe Mariana Olejniczaka odbędą się w środę 27 września/fot: Instytut Pamięci Narodowej

Szczątki Mariana Olejniczaka zostały odnalezione w trakcie prac na cmentarzu komunalnym przy ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy w lipcu 2021 roku, wykonywali je pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej.

Msza pogrzebowa odbędzie się 27 września o godz. 8:30 w kościele garnizonowym przy ul. Bernardyńskiej 2. Pochówek będzie miał miejsce o godzinie 10:00 na cmentarzu komunalnym przy ul. Kcyńskiej.



Marian Olejniczak od 1942 roku był łącznikiem Okręgu Pomorskiego Armii Krajowej. W 1946 r. wstąpił do antykomunistycznej grupy dywersyjnej Stanisława Kamińskiego „Młota” pod nazwą „Armia Krajowa”, która działała na terenie powiatu bydgoskiego oraz inowrocławskiego.



W kwietniu 1949 r. został aresztowany przez grupę operacyjną UB-MO w wyniku obławy zorganizowanej w okolicach Złotnik Kujawskich i przekazany do WUBP w Bydgoszczy. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z 17 września 1949 r. został skazany na karę śmierci, którą wykonano 30 grudnia w Więzieniu Karno-Śledczym w Bydgoszczy. Po czterech dniach od egzekucji został pochowany w kwaterze więziennej na cmentarzu komunalnym przy ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy, nie informując rodziny o pochówku.



Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy opublikowała broszurę, która przedstawia historię Mariana Olejniczaka. – To publikacja o młodym polskim żołnierzu, uczestniku konspiracji niepodległościowej w szeregach Armii Krajowej pod okupacją niemiecką, a następnie w czasach komunistycznego zniewolenia. Za swoją bohaterską postawę oddał to co najcenniejsze – własne życie. W tak wielkiej miłości do Ojczyzny wychowała go niezwykła rodzina. Za patriotyczne zaangażowanie więzieni w stalinowskich katowniach: ojciec Jan, powstaniec wielkopolski, żołnierz AK; kochająca mama Helena oraz siostra Cecylia – mówi zastępca dyrektora IPN Gdańsk, prof. Mirosław Golon.



Broszura o Marianie Olejniczakowi autorstwa dr Alicji Paczoskiej-Hauke z Biura Poszukiwań i Identyfikacji znajduje się poniżej.