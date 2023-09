Zabytki otrzymają nowy blask. Ogłoszono wyniki II etapu rządowego programu [lista, wideo]

Premier Mateusz Morawiecki oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podczas briefingu prasowego w Warszawie. Tematem spotkania był program ochrony zabytków/fot: PAP/Radek Pietruszka

Premier Mateusz Morawiecki i Minister kultury i dziedzictwa narodowego, Piotr Gliński zaprezentowali listę obiektów, które zostaną odnowione w ramach II etapu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

– Budżet programu „Ochrona zabytków” wynosił od 80 do 90 mln zł, obecnie jest to 240-250 mln zł rocznie. Łącznie, przez 8 lat, dzięki temu Programowi zrealizowaliśmy 5 500 projektów na kwotę 1 mld 250 mln zł. Właśnie w ten sposób należy podchodzić do wyzwań związanych z kulturą i zabytkami – wskazał minister Piotr Gliński.



Program jest kierowany bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Środki są przyznawane na realizację inwestycji związanych z ochroną zabytków i opieką nad nimi. Wysokość dofinansowania to maksymalnie 98 % kosztów inwestycji, a minimalny wkład własny samorządu stanowi – 2 %.



– Zabytki są wehikułem czasu, który przenosi nas w przeszłość, możemy poprzez nie lepiej poznawać nasze dzieje, naszą historię. Są także takim wehikułem, który przenosi nas w przyszłość, do kolejnych pokoleń, którym zostawiamy tę wspaniały historyczną, architektoniczną, kulturową spuściznę – mówił premier Morawiecki.



Wnioski mogły być składane w aplikacji Polski Ład udostępnionej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w jednej z trzech kategorii:



do 150 000 zł

do 500 000 zł

do 3 500 000 zł