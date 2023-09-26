Майстер-класи в Центрі ПЧХ, проблеми з бобрами, Бидгощ - культурна столиця

2023-09-26, 12:02 Redakcja

Бидгощ подав заявку на звання культурної столиці Європи 2029/фото. Тетяна Адоніс, Архів

ПЧХ проводить майстер-класи для біженців з України, Влоцлавек страждає від нападу бобрів, а Бидгощ вдруге бореться за звання Культурної Столиці Європи.

Інтеграційний центр для біженців з України в Бидгощі запрошує на безкоштовні майстер-класи з догляду за шкірою, надання першої допомоги, а також курси догляду за несамостійними людьми. Подробиці на сайті Польського Червоного Хреста Бидгощ.



Влоцлавек має проблеми з бобрами. Тварини створили в місті кілька колоній і завдають великої шкоди. Найактивніша група бобрів знаходиться в районі Ліско, де погризані дерева можуть в будь-який момент впасти на людей. - Тому ми захищаємо дерева металевою сіткою, – сказала Александра Бартошевська з магістрату Влоцлавка. У Польщі живе близько 130 тисяч бобрів. Завдяки старанням мисливців і лісівників вдалося з нуля відновити їхню популяцію після Другої світової війни. Нині вид знаходяться під охороною.



Бидгощ подала заявку на звання Європейської культурної столиці 2029. Бидгощ бореться за нього вдруге. Як сказала заступник міського голови Івона Вашкевич, тодішні зусилля принесли багато позитивних змін. У заявці була цитата художника з Бидгощі Кшиштофа Груси: «Бидгощ — це як велика квартира». - Відправною точкою художньої діяльності має бути метафора дому. Оцінка заявки буде відома на початку 2024 року.