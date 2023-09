Małgorzata Taranowicz (PiS): Moje banery ewidentnie znikają z Grudziądza

2023-09-26, 12:26 Marcin Doliński/Redakcja

Małgorzata Taranowicz startuje do Sejmu z listy PiS z pozycji 12 w okręgu wyborczym numer 5/fot. Małgorzata Taranowicz

Ktoś niszczy banery wyborcze Małgorzaty Taranowicz, kandydatki Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu z Grudziądza. – Chciałabym, żeby wszyscy się szanowali nawzajem – mówi obecna radna sejmiku wojewódzkiego.

O swoich podejrzeniach rozmawiała z naszym reporterem. – Ewidentnie ktoś poluje na moje banery. To polowanie nie na partię, to jest atak typowo na mnie. Zrobiłam test – powiesiłam moje banery obok banerów kolegów i koleżanek z partii, wieczorem wyjeżdżam do pracy – wszystkie wiszą, oprócz mojego – mówi. – Nie wiem, może komuś nie pasuje moja osoba, nie chce, żebym weszła do Sejmu, ale uważam, że potrzebny jest poseł z Grudziądza.



I dodaje: – Chciałabym, żeby wszyscy szanowali się nawzajem. Wiem, że kampania wyborcza jest trudna, ciężka, każdy walczy, ale nie po trupach.



Małgorzata Taranowicz startuje do Sejmu z listy PiS z pozycji 12. w okręgu wyborczym numer 5.