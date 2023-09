Ministerstwo Zdrowia: Zgłoszenie programu dot. szpitala Jurasza odbędzie się w październiku

2023-09-25, 20:35 Redakcja

Na poniedziałkowej konferencji prasowej poseł na Sejm, Jan Szopiński z Lewicy zwrócił uwagę na planową budowę budynku pediatrii przy szpitalu im. Jurasza w Bydgoszczy. Zdaniem parlamentarzysty do miasta nie trafiła ani złotówka. Ministerstwo Zdrowia przesłało do nas odpowiedź na słowa posła Szopińskiego.

– Odpowiadając na informacje zawarte w wystąpieniu Posła Jana Szopińskiego opisane m.in. w artykule pragnę przekazać, że zarzut jakoby symboliczny czek wręczony Dyrekcji Szpitala w Bydgoszczy nie miał pokrycia w rzeczywistym finansowaniu, jest całkowicie chybiony – napisała Iwona Kania, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia.



Resort przedstawił również punkty dotyczące procesu ogłoszenia listy rankingowej. – Wręczenie czeku miało miejsce właśnie przy okazji ogłoszenia listy konkursu pediatrycznego rozstrzygniętego w ramach Funduszu Medycznego. Na liście znalazło się ostatecznie 14 inwestycji kwalifikujących się do wsparcia ze środków Funduszu.



Łączna kwota finansowania tych inwestycji wyniosła ponad 3 miliardy złotych, co rok temu było i nadal pozostaje skalą dotychczas niespotykaną w polskim systemie ochrony zdrowia. Jak podkreśla ministerstwo, symboliczne czeki podkreślały unikatowość tego konkursu i skali wsparcia.



– Zgodnie z zapisami ustawy o Funduszu Medycznym regulującymi przebieg zarówno samej procedury konkursowej, jak i dalszych prac legislacyjnych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji wyłonionych w konkursie inwestycji, po ogłoszeniu listy rankingowej, niezbędne było przedłożenie przez inwestorów „uszczegółowionych projektów programów inwestycyjnych” w celu ustanowienia ich w drodze uchwał Rady Ministrów. Proces jest szczegółowo opisany w ustawie i nie powinien budzić żadnych wątpliwości co do konieczności jego przeprowadzenia – dodała Iwona Kania.



Zgłoszenie do wykazu prac legislacyjnych nie jest zagrożone

Wszystkie 14 projektów programów inwestycyjnych w ostatnich miesiącach było przedmiotem intensywnych uzgodnień MZ (jako podmiotu finansującego) z inwestorami (Szpitale/ instytuty badawcze). Projekty były i są procedowane w drodze uchwał RM zgodnie z kolejnością wynikającą ze stopnia przygotowania inwestycji przez beneficjentów i gotowości do ich wprowadzenia – tzn. pierwsze 7 najbardziej dojrzałych projektów już zostało ustanowionych, z czego realizacja 4 już się rozpoczęła (umowy zostały zawarte).



Ostatnie 5 programów (w tym m.in. Program złożony przez Szpital im. Jurasza z Bydgoszczy), ze względu m.in. na stosunkowo najniższy stopień przygotowania przez inwestora oraz ambitną specyfikę projektu inwestycyjnego, a tym samym skalę koniecznych do uzgodnienia aspektów/ założeń inwestycji, znalazł się w ostatniej turze planowanych do procedowania uchwał.



Niemniej jednak, zgłoszenie ich do wpisu do Wykazu prac legislacyjnych nie jest zagrożone i najprawdopodobniej odbędzie się w pierwszej połowie października.