Piotr Gliński w Bydgoszczy: Inwestycje w archiwa państwowe są szalenie istotne

2023-09-25, 16:50 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Minister Piotr Gliński, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz i politycy wzięli udział w otwarciu Archiwum Państwowego w Bydgoszczy/fot: Twitter/Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nowy gmach Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oficjalnie otwarty. Nowoczesny budynek przy ulicy Karłowicza to obiekt energooszczędny i przyjazny dla środowiska, pomieści 30 kilometrów akt.

Jego budowa kosztowała prawie 70 milionów złotych i została w całości sfinansowana z budżetu państwa, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To piąta taka inwestycja w kraju. – Archiwa to jest kręgosłup i krwiobieg nowoczesnego państwa – mówił w Bydgoszczy szef resortu, profesor Piotr Gliński.



– Niestety przez lata inwestycje w archiwach państwowych były zaniedbywane, bo zawsze się wydawało, że to jest coś mniej ważnego. To jest szalenie istotne nie tylko dla naszego dziedzictwa i dla współczesności, która musi z dziedzictwa korzystać, ale po prostu dla normalnego cywilizowanego i nowoczesnego funkcjonowania państwa. Za to bardzo dziękuję wszystkim osobom, które się przyczyniły do tego, że przełamujemy tę niemożność i realizujemy takie piękne inwestycje w całej Polsce – dodał minister kultury.



– Nowo powstałego gmachu nie byłoby, gdyby nie decyzja ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana profesora Piotra Glińskiego, aby podjąć tak poważną pod względem technicznym i finansową inwestycję w Bydgoszczy. Dziękuję za to Panu ministrowi z całego serca w imieniu lokalnej społeczności, obecnych i przyszłych użytkowników archiwum, a także bydgoskich archiwistów i własnym – powiedział Eugeniusz Borodij.



W uroczystym otwarciu bydgoskiego archiwum wzięli udział m.in. biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk, minister Łukasz Schreiber, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, przedstawiciele władz miasta i bydgoskich instytucji kultury.



Zanim archiwum zacznie działać w nowym gmachu, trzeba do niego przenieść wszystkie zbiory z dotychczasowych magazynów. Część materiałów wymaga też specjalistycznego oczyszczenia. Zajmie się tym firma, która zostanie wyłoniona w przetargu.



Więcej w relacji Elżbiety Rupniewskiej.