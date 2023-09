Jarosław Wenderlich: Na gazetę „Jak rząd traktuje naszą Bydgoszcz” wydawane są publiczne pieniądze

2023-09-25, 15:35 Monika Siwak/Redakcja

Jarosław Wenderlich opowiadał na konferencji prasowej o wydawaniu publicznych pieniędzy przez władze Bydgoszczy/fot. Monika Siwak

Bydgoscy radni Prawa i Sprawiedliwości zwracali uwagę na zbędne – ich zdaniem – wydatki miasta. Kandydujący do Sejmu szef klubu PiS w radzie, Jarosław Wenderlich zapowiedział zwrócenie się do gospodarzy miasta o ich wyjaśnienie.

Polityk chce także, aby na sesji pojawiły się informacje z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze. Choć władze samorządowe już nie mają takiego obowiązku.



– Jesteśmy bardzo często, a wręcz na każdej sesji rady miasta Bydgoszczy, straszeni sytuacją finansową, jak to jest źle. Jednak z tych dokumentów wcale tak nie wynika. Będziemy wnioskowali o przedstawienie informacji, także wszystkim radnym za pierwszy kwartał. Będziemy pytali o tę propagandową gazetę. Miasto Bydgoszcz wydało gazetkę „Jak rząd traktuje naszą Bydgoszcz”, wydatkuje się na to publiczne pieniądze. W rejestrze jest umowa na 14 tysięcy złotych na druk biuletynu. Będziemy o to pytali – powiedział Jarosław Wenderlich.



Jak dodał radny Prawa i Sprawiedliwości, publiczne środki nie powinny być wydawane w taki sposób. – W naszej ocenie ani ten biuletyn, który trafił do skrzynek mieszkańców, ani wydatkowanie jakichkolwiek środków na promocję Bydgoszczy podczas Campus Polska nie powinno mieć miejsca.



Biuletyn „Jak rząd traktuje naszą Bydgoszcz” pokazywał na konferencji radny PiS, Wojciech Bartoszek.



Jak poinformował nas zastępca prezydenta Bydgoszczy Michał Sztybel, Miasto Bydgoszcz było Partnerem Samorządowym wydarzenia Campus Polska Przyszłości, podobnie jak kilkanaście innych polskich samorządów.



Bydgoszcz w wydarzeniu, w którym brało udział kilka tysięcy młodych osób z całej Polski, miało swoje dedykowane stoisko, gdzie prezentowaliśmy informacje o mieście. Dodatkowo Miasto Bydgoszcz było eksponowane w wydarzeniach towarzyszących, m.in. grze terenowej na temat samorządów. Koszt: 15 tysięcy złotych brutto.