Nowa droga, skrzyżowania i ścieżki rowerowe. 11 km w powiecie włocławskim do remontu

2023-09-25, 13:53 Michał Zaręba/Redakcja

W Urzędzie Marszałkowskim podpisano w poniedziałek umowę z wykonawcą/fot. Michał Zaręba

Droga wojewódzkiej nr 268 z Brzezia do Brześcia Kujawskiego (powiat włocławski) zostanie zmodernizowana. W Urzędzie Marszałkowskim podpisano w poniedziałek umowę z wykonawcą.

Nowa inwestycja realizowana będzie pomiędzy Brzeziem, gdzie funkcjonuje węzeł Włocławek Północ na autostradzie A1 a Brześciem Kujawskim - blisko węzła autostradowego Włocławek Południe. Droga przebiega m.in. przez Wieniec, gdzie swoje obiekty na terenie Brzeskiej Strefy Gospodarczej wznoszą kolejne firmy.



- Poza wzmocnieniem nawierzchni jezdni wykonawca wybuduje m.in. ścieżkę pieszo-rowerową na całym odcinku, chodniki w Wieńcu, kanalizację deszczową w Brzeziu i Wieńcu – informuje Urząd Marszałkowski. - Ponadto także przebuduje skrzyżowania, zamontuje oświetlenie przejść dla pieszych, wyremontuje most na Zgłowiączce i wybuduje perony oraz zatoki autobusowe.



W przetargu na realizację prac projektowo-budowlanych najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm Kobylarnia SA i Mirbud SA, z którym podpisana została umowa o wartości ponad 62,3 mln zł. Wszystkie prace mają zakończyć się w ciągu trzech lat. - Na drogowej mapie powiatu włocławskiego dużo się dzieje. Jeszcze w tym roku mieszkańcy skorzystają z przebudowanej trasy z Kowala do granicy województwa, a z początkiem przyszłego udostępnimy obwodnicę Lubrańca i przebudowaną drogę łączącą Brześć Kujawski z Lubrańcem – przypomina marszałek Piotr Całbecki. - Podpisaliśmy też umowę na przebudowę drogi z Chodcza do Woli Adamowej. Teraz dorzucamy kolejną potężną inwestycję polegającą na gruntownej modernizacji trasy z Brzezia do Brześcia Kujawskiego, która poprawi między innymi dojazd do Brzeskiej Strefy Gospodarczej - dodaje.