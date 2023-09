Upamiętniają harcerki więzione po wojnie w Fordonie. Trwają prace przy muralu

Oratorium salezjańskie w Aleksandrowie Kujawskim wzbogaciło się o nowy obiekt sportowy. To wielofunkcyjne boisko, do którego wkrótce dołączy rzutnia le… Czytaj dalej »

Odbyły się wycieczka śladami uwięzionych, pokaz filmu dokumentalnego, a także prezentacja powstającego na budynku więzienia muralu. Za dbałość o pamięć, podziękował inicjatorom m.in. minister Łukasz Schreiber, który przyczynił się do powstania obrazów. – Z lat 70. –80. zwłaszcza w Bydgoszczy wspominamy bardziej wydarzenia bydgoskie – i bardzo dobrze. Natomiast te młode dziewczyny dostają wyroki bezwzględnego pozbawienia wolności w nieludzkich, skandalicznych, niehumanitarnych warunkach, takich, w jakich dziś nie trzyma się największego złodzieja czy mordercy. Jesteśmy szczególnie dzisiaj im winni pamięć, wdzięczność – mówił. – Myślę, że ten film, ten mural przyczynią się także do tego, że znajdując się tutaj, w Starym Fordonie, zawsze będziemy to mieli w pamięci, – Powstający mural ma być żywym i trójwymiarowym upamiętnieniem osadzonych kobiet – więźniarek politycznych, ale także postaci ważnych dla Fordonu – podkreślił Damian Rączka ze Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu. Inicjatywa Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu uzyskała niemal 1 milion złotych dofinansowania rządowego. Więcej poniżej.

