Sport ma prowadzić młodych do Boga. Aleksandrowskie oratorium zyskało boisko

2023-09-24, 18:44 Marek Ledwosiński/Redakcja

W uroczystości otwarcia wziął udział Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji i kandydat PiS w wyborach do Sejmu w okręgu toruńsko-włocławskim/fot. Marek Ledwosiński

Oratorium salezjańskie w Aleksandrowie Kujawskim wzbogaciło się o nowy obiekt sportowy. To wielofunkcyjne boisko, do którego wkrótce dołączy rzutnia lekkoatletyczna.

Oratoria Towarzystwa Salezjańskiego to otwarte placówki wychowawcze, edukacyjne i sportowe dla dzieci i młodzieży. Jak mówi ks. Wojciech Pettke, proboszcz parafii Wspomożenia Wiernych, przy której działa oratorium, sport pomaga chronić przed grzechem.



– Od wieków wiadomo, że salezjanie pracują z młodzieżą. Udało nam się wykorzystać ten teren pod obiekty sportowe. Sport ma prowadzić młodzież do Boga, bo szatan boi się ludzi radosnych. Boisko pełne – szatan jest w defensywie – wskazuje kapłan.



Na dokończenie boiska potrzebne były pieniądze z zewnątrz. Te pomógł znaleźć prezes Rządowego Centrum Legislacji, Krzysztof Szczucki. – Salezjanie zwrócili się do mnie, że są potrzebne środki na dokończenie kompleksu sportowego działającego przy oratorium, a konkretnie potrzebne były środki na budowę rzutni lekkoatletycznej. Usiedliśmy razem i znaleźliśmy źródło finansowania, konkretnie Fundację Orlen. Pomogłem przygotować wniosek – no i mamy sukces, Fundacja Orlen zdecydowała o przyznaniu 50 tys. złotych, które wystarczą na dokończenie tego przedsięwzięcia – mówił.



Tuż po przecięciu wstęgi na nowo otwartym boisku rozpoczął się pierwszy mecz.