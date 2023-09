Piotr Malich chce utworzenia nowych parków narodowych. Podpisał się pod „Manifestem leśnym”

Oratorium salezjańskie w Aleksandrowie Kujawskim wzbogaciło się o nowy obiekt sportowy. To wielofunkcyjne boisko, do którego wkrótce dołączy rzutnia le… Czytaj dalej »

Jak tłumaczył, jest to 10 postulatów, które sformułowało 220 organizacji pozarządowych, zajmujących się ochroną przyrody. – Dwadzieścia proc. terenów leśnych wyłączonych z gospodarki leśnej, większy udział społeczeństwa w decyzja dotyczących lasów, więcej terenów pod ochroną ścisłą, dość marnowania pieniędzy na propagandę firmy, jaką są Lasy Państwowe, a przeznaczenie tych pieniądze właśnie na ochronę przyrody – mówił kandydat KO. – W tym momencie w Polsce mamy około jednego proc. terenów objętych ochroną ścisłą, czyli właśnie Parków Narodowych, średnia unijna to 2,5 proc. Nie tak dawno organizacje społeczne wskazały kolejnych 20 miejsc, które mogłyby stać się nowymi parkami narodowymi – w naszej okolicy chociażby Puszcza Bydgoska. Piotr Malich podkreślił także, że jego podpis pod manifestem to deklaracja, iż opowiada się po stronie przyrody i osób, którym na przyrodzie szczególnie zależy.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.