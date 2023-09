Posłanki KO zachęcają do głosowania 15 października. Akcja „Kobiety na wybory” w regionie

2023-09-24, 13:43 Michał Zaręba/Redakcja

Konferencja w ramach akcji Koalicji Obywatelskiej „Kobiety na wybory” na Rynku Staromiejskim w Toruniu/fot. Michał Zaręba

– Doskonale wiemy, że to Koalicja Obywatelska zadba najlepiej o bezpieczeństwo kobiet – przekonywały w Toruniu posłanki Barbara Nowacka, Kinga Gajewska i Iwona Hartwich. Nasz region jest kolejnym przystankiem akcji „Kobiety na wybory”. Do głosowania kandydatki KO przekonywały także w Inowrocławiu i Bydgoszczy.

– Polki dzisiaj wyraźnie mówią, że mają dość władzy, która odbiera im prawa, odbiera im godność i poczucie bezpieczeństwa. W naszym kraju, kraju, który kobiety i mężczyźni tak samo budują, tak samo dokładają się do jego wzrostu – mówiła w Toruniu Nowacka. - My jako Koalicja Obywatelska mamy przygotowany bardzo dobry program dla kobiet, ale żeby kobiety były wolne – i chciałabym, żeby wybrzmiało to w Toruniu – o prawie muszą stanowić wszyscy obywatele, a nie wyłącznie część prawicowych polityków do spółki z biskupami i klerem.



Posłanki chcą rozdziału Kościoła od państwa. – Chcemy, żeby Toruń znów kojarzył się z piernikiem i Kopernikiem, a nie z Rydzykiem – stwierdziła Gajewska. – Więc Kaczyński, słuchaj, to jest koniec twoich rządów – powiedziała Hartwich. Na Rynku Staromiejskim zjawiły się też kandydatki KO do Sejmu z okręgu toruńsko-włocławskiego.



O 12.00 odbyła się konferencja posłanek Barbary Nowackiej i Magdaleny Łośko przy Teatrze Miejskim Inowrocławiu. Temat wystąpienia to przedsiębiorczość.



Z kolei w Bydgoszczy kandydatki KO 4 przypomniały, że kobiety stanowią 52 proc. ogółu ludności w Polsce, ale w Sejmie ich liczba nigdy nie przekroczyła 30 proc. Według poseł Magdaleny Łośko, kandydatki KO w okręgu bydgoskim, nadchodzące wybory to okazja do aktywizacji pań. – Co trzecia kobieta niestety deklaruje, że nie weźmie udziału w wyborach. Już wielokrotnie pokazywaliśmy swoją siłę, swoją moc na ulicach. To była moc, którą same wyzwoliłyśmy. Teraz tę siłę musimy wyzwolić 15 października przy wyborach – mówiła.



Przedstawicielki KO apelowały również o liczny udział kobiet w marszu 1 października.



Więcej w relacjach Michała Zaręby i Jolanty Fischer.