Minister Schreiber ogłasza: „Razem piszemy historię”. Po konwencji we Fordonie

Łukasz Schreiber na sobotniej konwencji wyborczej na Politechnice Bydgoskiej przedstawił hasło swojej kampanii „Razem piszemy historię”. Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, kandydujący do Sejmu z drugiego miejsca na liście PiS w okręgu bydgoskim (nr 4), przypomniał wydarzenia sprzed lat - budowę portu w Gdyni, powstanie oddziału Hubala, powstanie KOR-u. Wszystkie te wydarzenia powiązane były z datą 23 września. Ale także przypomniał wydarzenia z historii nowszej. - Upada Formet, Zachem, Romet, Eltra i Kobra. Jest tak źle, że ludzie mówią, że za komuny było lepiej, i częściowo można ich zrozumieć. Wydawało się, że dla wielu sytuacja jest tragiczna – wspominał. - I wtedy przychodzi 2015 rok. Pamiętam, jaka była wtedy apatia i zniechęcenie, a także brak wiary, że za pomocą kartki wyborczej można zmienić decyzję i wpłynąć na losy państwa. Ale można powiedzieć, że sytuacja znacząco zmienia, bo Prawo i Sprawiedliwość dochodzi do władzy. Również w sobotę minister Łukasz Schreiber spotkał się z mieszkańcami Fordonu. - Od rana z moją drużyną spotkałem się z mieszkańcami w miejscu kultowym, czyli na targowisku – pisał na swoim Facebooku. - Dziękuję za wszystkie rozmowy i wyrazy sympatii. Dziękuję także za krytykę - ta merytoryczna i kulturalna napędza do działania. Dobrze było spotkać znajome twarze. Fordon na zawsze w moim sercu.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.