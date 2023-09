Jak wygląda praca dziennikarza? Zwiedzali Polskie Radio PiK i poznawali jego tajemnice [zdjęcia]

2023-09-23, 15:20 Patryk Głowacki/Redakcja / fot. Mateusz Sakson

Drzwi Otwarte w PR PiK / fot. Mateusz Sakson

Polskie Radio PiK zaprosiło wszystkich chętnych do swojej siedziby w Bydgoszczy na drzwi otwarte. Wydarzenie towarzyszyło obchodom jubileuszu 95-lecia urodzin Jerzego Sulimy-Kamińskiego.

Zainteresowani mogli przyjść i zobaczyć, jak na co dzień wygląda praca dziennikarza, jak powstają programy radiowe, co dzieje się za kulisami ich produkcji, a także poznać historię zabytkowych budynków, w których mieści się siedziba naszej rozgłośni.



Wśród zwiedzających była m.in. córka nieżyjącego bydgoskiego pisarza – Elżbieta Kamińska-Zielińska. – Do odwiedzin radia skłoniło mnie przede wszystkim to, że trwają obchody 95-lecia urodzin Jerzego Sulimy Kamińskiego – mówiła. – Mój ojciec był związany z rozgłośnią Radia PiK. Wiele razy byłam z nim tutaj, jak nagrywał audycje radiowe. Pamiętam też, że w radiu odbywały się też spotkania gwiazdkowe dla dzieci.



– Jest tu pięknie. Nie sądziłam, że w radiu są tak odrestaurowane wnętrza – mówiła jedna z pań zwiedzających nasze budynki.

– Budynek często mijam, a kryje tak piękną historię w sobie – dodała inna.