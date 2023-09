Defilada i piknik wojskowy. Terytorialsi świętują w Myślęcinku, zmiany w ruchu

2023-09-23, 09:17 Redakcja

Ćwiczenia przed sobotnim świętem/fot. jw, Archiwum

Święto 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej - jednostka obchodzi 5. rocznicę powstania. Uroczystości odbędą się w sobotę (23 września) w bydgoskim Myślęcinku. Zaplanowano defiladę i piknik wojskowy.

Defilada wyruszy z ul. Gdańskiej w sobotę o 11.00. Wezmą w niej udział żołnierze i sprzęt wojskowy, będą m.in. czołgi Leopard i Abrams, armatohaubice samobieżne Krab i moździerz samobieżny Rak. Z kolei na myślęcińskiej polanie Różopole odbędzie się pokaz sprzętu wojskowego. Pojazdy będzie można nie tylko oglądać ale także do nich wejść. Wystawione będą m.in.: śmigłowiec Mi-17, MRAP - opancerzony samochód patrolowy, transporter opancerzony Rosomak oraz południowokoreański system artylerii rakietowej. Dodatkowo zaplanowano atrakcje dla dzieci i koncerty.



W związku z imprezą wojskową trzeba liczyć się ze zmianami w ruchu w okolicy Myślęcinka. Na ul. Rekreacyjnej już wprowadzono zakaz parkowania. Od piątkowego poranka wyłączono z funkcjonowania buspas na ul. Gdańskiej, a ul. Rekreacyjna została całkowicie zamknięta dla ruchu. Trzeba stosować się do poleceń policji i żandarmerii wojskowej. W sobotę od 8.00 zamknięta dla ruchu została Gdańska od Modrzewiowej do Jeździeckiej. Dostęp do ulicy będzie miało wyłącznie wojsko i pojazdy uprzywilejowane.



Stała organizacja ruchu na ul. Gdańskiej zostanie przywrócona w sobotę w godzinach popołudniowych. W związku z planowanymi uroczystościami, w sobotę inaczej będą też kursowały autobusy na linii autobusowej 52, 93 i 94. Ruch tramwajowy odbywać się będzie bez zmian.