„Osoba w kryzysie psychicznym nie może czekać". Anna Niewiadomska o psychiatrii dziecięcej

2023-09-22, 20:49 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Trudna sytuacja psychiatrii dziecięcej była tematem konferencji wyborczej Anny Niewiadomskiej z Koalicji Obywatelskiej/fot. Elżbieta Rupniewska

Trudna sytuacja psychiatrii dziecięcej była tematem konferencji wyborczej Anny Niewiadomskiej z Koalicji Obywatelskiej. – Psychiatria dziecięca jest problemem, który nie poczeka - mówiła działaczka Fundacji Growspace, która kandyduje do Sejmu z listy nr 6.

– Osoba, która przychodzi kryzys, szczególnie dziecko, nie może czekać. Najkrótszy czas oczekiwania na konsultacje w kolejce, w naszym województwie to jest 116 dni – mówi Anna Niewiadomska z Koalicji Obywatelskiej. – To są ponad trzy miesiące czekania na samą konsultację. Jeżeli ktoś jest w kryzysie i chciałby popełnić samobójstwo, nie może czekać trzech miesięcy. No i przykro mi, ale nie doczeka, niestety, tej pomocy. Dlatego właśnie to jest tak istotne, żebyśmy w tym momencie interweniowali. Nie może być tak, że czymś, co powinno robić państwo, zajmują się fundacje i stowarzyszenia – mówiła Niewiadomska przed Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy.



Więcej w relacji Elżbiety Rupniewskiej.