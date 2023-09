Psychiatria środowiskowa powinna podążać za pacjentem. Debata specjalistów w Bydgoszczy

2023-09-22, 19:39 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Pacjentów, którzy mają trudności wynikające z zaburzeń psychicznych jest coraz więcej. O tym m.in. mówiło się podczas 8. Kujawsko-Pomorskiego Forum Psychiatrii Środowiskowej w Bydgoszczy. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

O prawach osób z zaburzeniami psychicznymi rozmawiali w Bydgoszczy psychiatrzy, psychologowie i pracownicy pomocy społecznej. 8. Kujawsko-Pomorskie Forum Psychiatrii Środowiskowej w tym roku odbyło się na Politechnice Bydgoskiej.

– Mniej jest zaniedbań w zakresie zgody przy przyjmowaniu do szpitala, czy domu pomocy społecznej. Te procedury, co do zasady są przestrzegane – mówi prof. Dorota Karkowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która była jednym z gości 8. Kujawsko-Pomorskiego Forum Psychiatrii Środowiskowej. – Zdecydowanie gorzej jest z informowaniem pacjenta o procesie terapeutycznym, o wyrażaniu zgody przez tego pacjenta. Poszanowania intymności i godności: to jest ta istota. Bardzo często zdarzają się sytuacje związane z niewłaściwym przeprowadzaniem przymusu bezpośredniego, czyli brak właściwego nadzoru ze strony pielęgniarskiej.



Adriana Maliszewska, psycholog, przedstawicielka Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu zauważa, że pacjentów, klientów, którzy mają jakieś trudności wynikające z zaburzeń psychicznych jest coraz więcej. – Stąd też taka potrzeba dokształcania i uporządkowania w sobie tej wiedzy - ocenia specjalistka.



O sednie pomocy środowiskowej mówi prof. Aleksander Araszkiewicz, kujawsko-pomorski konsultant w dziedzinie psychiatrii.



– Pojęcie psychiatrii środowiskowej to jest usytuowanie pomocy psychiatrycznej jak najbliżej osób potrzebujących – mówi prof. Aleksander Araszkiewicz. – Czyli to jest zaopiekowanie się osobami, które mieszkają na danym terenie. To nie jest jakaś rejonizacja, ale chodzi o to, żeby wszystkie formy opieki psychiatrycznej były skupione na danym obszarze, i żeby pacjent nie musiał jechać kilkaset kilometrów po to, żeby skorzystać z pomocy psychiatrycznej. Co więcej, założeniem psychiatrii środowiskowej jest ciągła i konsekwentna realizacja opieki nad osobą chorą. Jeśli pacjent wychodzi ze szpitala to natychmiast o tym wie poradnia pracująca na tym terenie, która natychmiast się kontaktują z osobą chorą. Jest to także zaangażowanie jednostek pomocy społecznej, włączenie do tej pomocy i wsparcia dla osób chorujących psychicznie także rodzin, ale często te rodziny również wymagają wsparcia. Choroba bywa obciążeniem dla bliskich obciążeniem (...).



Więcej w relacji Elżbiety Rupniewskiej.