Mieszkańcy Nowej Wsi zyskali salę gimnastyczną. Kosztowała 11 milionów złotych

2023-09-22, 14:44 Monika Kaczyńska/Redakcja

Budowa sali trwała 4 lata/fot. Szymon Zdziebło - Tarantoga.pl dla UMWK-P Budowa sali trwała 4 lata/fot. Szymon Zdziebło - Tarantoga.pl dla UMWK-P/Szymon Zdziebło - Tarantoga.pl

Jest nowoczesna, będzie służyć uczniom oraz mieszkańcom. Przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi niedaleko Grudziądza otwarto salę gimnastyczną.

Jak podkreśla Robert Malinowski, wojewódzki radny z Grudziądza, jest to obiekt na miarę XXI wieku. – Boisko mniejsze do piłki ręcznej o wym. 15x25, szatnie, pomieszczenia magazynowe, techniczne, parking, a więc to wszystko, co powinna nowoczesna hala mieć. Inwestorem była gmina Grudziądz, partycypacja samorządu województwa, czyli pana marszałka, wynosiła milion złotych.



Całkowity koszt inwestycji to 11 mln złotych. Budowa sali trwała 4 lata.