Chcą odciągać młodych od telefonów. Kompleks sportowy w Gniewkowie otwarty

Mieszkańcy Gniewkowa zyskali kolejny obiekt rekreacyjno-sportowy – mowa o kompleksie lekkoatletycznym powstałym przy Szkole Podstawowej nr 2. Obiekt wybudowano dzięki dofinansowaniu ze środków rządowych.

– Jest bieżnia, boisko do piłki nożnej, stanowisko do pchnięcia kulą i do skoku w dal – opisuje Elżbieta Torgowska, dyrektor SP nr 2 w Gniewkowie. – Bardzo się cieszymy, że władze stawiają na gminę sportową i tak to odczuwamy: że dbamy o formę fizyczną naszych malutkich.



Uczniowie są nowym obiektem zachwyceni. – Boisko zrobili po prostu „10 punktów na 10”, bramki są fantastyczne. Wszystko jest piękne – opisuje jeden z chłopców.



– To jest boisko lekkoatletyczne, z którego będą korzystać właśnie młodzi ludzie Chcemy odciągać młodych ludzi od telefonów, komputerów, aby uprawiali sport – podkreśla wojewoda kujawsko–pomorski Mikołaj Bogdanowicz.



Dwa miliony złotych na budowę kompleksu pochodziło z budżetu państwa. W uroczystości wzięli udział minister Łukasz Schreiber i poseł Ewa Kozanecka.