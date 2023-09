Żołnierze z Litwy, Łotwy i Estonii szkolili się pod Kruszwicą. To pierwsze takie wydarzenie WOT

– W ramach tego szkolenia żołnierze uczą się rozpoznawania potencjalnych wojsk przeciwnika, namierzania poszczególnych celów, lokalizacji konkretnej, określania odległości – mówił podporucznik Krzysztof Wójcik, oficer prasowy Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu. Litewski żołnierz zaznaczył, że patrząc na to co dzieje się w Ukrainie jak i całej Europie współpraca ta jest bardzo ważna.– Mam nadzieję, że wiedza, którą tu nabędziemy, będzie mogła zostać wykorzystana w naszych krajach, żeby szkolić naszych żołnierzy – wskazał. Kulminacyjnymi momentami szkolenia była możliwość praktycznego sprawdzenia zdobytych umiejętności przy współpracy z wojskami operacyjnymi (w tym z Taktycznym Zespołem Kontroli Obszaru Powietrznego z Inowrocławia) w zakresie naprowadzania lotnictwa i ognia moździerzy. – Instruktorzy prowadzący kurs posiadają olbrzymi zasób wiedzy, którą dzielą się w sposób przystępny, a grupa pomimo różnic językowych doskonale się zintegrowała – podsumował uczestnik kursu z Estonii.

