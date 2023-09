W Toruniu podczas wyborów autobusem i tramwajem pojedziesz za darmo

2023-09-21, 21:33 Redakcja

Komunikacją miejską będzie można jeździć za darmo w czasie wyborów/fot. torun.pl

Z inicjatywy radnych Kolacji Obywatelskiej toruńska Rada Miasta przyjęła uchwałę wprowadzającą darmowe przejazdy w komunikacji miejskiej podczas wyborów.

Po złożonych poprawkach, bez biletu będzie można wsiąść do autobusu i tramwaju nie tylko 15 października, ale też w czasie wyborów samorządowych, prezydenckich, do europarlamentu i w dniu referendum ogólnokrajowego, jeśli takie będzie ogłoszone.



Toruń chce też uruchomić dodatkowe połączenia kolejowe do Czernikowa. Rada Miasta apeluje ponadto do rządu o poprawę infrastruktury kolejowej - chodzi m.in o modernizację odcinka łączącego Dworzec Wschodni z Głównym i budowę drugiego toru pod placem Pokoju Toruńskiego.



Porodówka została wycofana z porządku obrad na wniosek radnego Karola Marii Wojtasika.