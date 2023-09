Chcesz poczuć się jak żołnierz? Wojsko zaprasza na jednodniowe szkolenia

- To Prawo i Sprawiedliwość odpowiada za napływ migrantów do Polski, a nie Platforma Obywatelska - to odpowiedź grudziądzkiego posła Tomasza Szymańskiego… Czytaj dalej »

W ramach szkolenia ochotnicy w wieku 15-65 lat (poniżej 18 lat – wymagana jest zgoda opiekuna prawnego) mogą przez jeden dzień spróbować żołnierskiego fachu. Tym razem w naszym regionie swoje bramy dla chętnych otworzą: Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie, 1. Pomorska Brygada Logistyczna w Bydgoszczy oraz Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. - Podczas szkolenia prowadzone są ćwiczenia, jakie na co dzień realizuje się w jednostkach wojskowych – tłumaczą organizatorzy. - Uczestnicy poznają m.in. zasady posługiwania się bronią, podstawy walki w bliskim kontakcie, podstawy survivalu, rodzaje alarmów, rzut granatem ćwiczebnym, czy podstawy pierwszej pomocy. Trwa nabór osób, które chcą wziąć udział w czwartej odsłonie programu, realizowanej pod hasłem „Trenuj z wojskiem – sam lub w grupie”. - Tym razem 4. edycja programu „Trenuj z wojskiem” otwiera się jeszcze szerzej i oprócz możliwości udziału w szkoleniu ochotników indywidualnych, istnieje możliwość zgłaszania na szkolenie kilkuosobowych grup – zapowiadają organizatorzy. - Mogą to być dowolne środowiska – urzędy, stowarzyszenia, związki, zakłady pracy, firmy, kluby, uczniowie szkół ponadpodstawowych, itd. KIEDY ODBĘDĄ SIĘ SZKOLENIA? 1. Pomorska Brygada Logistyczna w Bydgoszczy – Strzelnica Garnizonowa Jachcice, ul. Rynkowska 9 - 23 września oraz 7 października Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie, ul. Dworcowa 6a - 23 września i 21 października Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, ul. Sobieskiego 36 - 21 października Szczegółowe informacje dotyczące zapisów - na stronach internetowych Wojskowych Centrów Rekrutacji, jednostek wojskowych, gdzie realizowane będą szkolenia oraz na stronie www.gov.pl/web/obrona-narodowa.

