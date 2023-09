Włocławscy ratownicy WOPR najlepsi w regionie. Po mistrzostwach w Tleniu [zdjęcia]

- To Prawo i Sprawiedliwość odpowiada za napływ migrantów do Polski, a nie Platforma Obywatelska - to odpowiedź grudziądzkiego posła Tomasza Szymańskiego… Czytaj dalej »

W zmaganiach uczestniczyli mężczyźni, kobiety i coraz liczniej reprezentowane drużyny młodzieżowe. Rywalizowano w kilku konkurencjach, w których liczyły się siła, zwinność, szybkość i pomysłowość. W klasyfikacji drużynowej zarówno w kategorii mężczyzn, jak i kobiet najlepsi byli ratownicy WOPR z Włocławka, drugie miejskie zajęło Nadgoplańskie WOPR Kruszwica, a trzecie – WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W kategorii młodzieżowej zwyciężyło również WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego, za którym uplasowało się Lipnowskie WOPR i Nadgoplańskie WOPR. - Praca ratowników wodnych to nie tylko patrole latem, ale to praca całoroczna – komentuje marszałek Piotr Całbecki. - Nasze województwo pełne jest miejsc wręcz stworzonych dla miłośników wypoczynku nad wodą. Chcemy zapewnić im bezpieczeństwo, dlatego co roku wspieramy działania Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - remontujemy ośrodki, finansujemy szkolenia i podnoszenie kwalifikacji - dodaje. WYNIKI MISTRZOSTW

