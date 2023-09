Jak zredukować liczbę punktów karnych? WORD-y przywracają specjalne szkolenia

2023-09-21, 14:40 Agata Raczek/Redakcja

Od soboty (23 września) rozpoczynają się kursy dla kierowców, którzy chcą zredukować zgromadzone punkty karne/fot: Agata Raczek Od soboty (23 września) rozpoczynają się kursy dla kierowców, którzy chcą zredukować zgromadzone punkty karne/fot: Agata Raczek Od soboty (23 września) rozpoczynają się kursy dla kierowców, którzy chcą zredukować zgromadzone punkty karne/fot: Agata Raczek

Po rocznej przerwie wracają kursy redukujące punkty karne. Szkolenia odbywają się w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego i obejmują część teoretyczną i praktyczną. Kto może wziąć udział w kursie, na jakich zasadach i z jakimi kosztami się musi liczyć?

Szkolenie jest przeznaczone dla kierowców, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego. Odbycie kursu daje możliwość zmniejszenia liczby punktów karnych o 6 „oczek”. Co ważne, ze szkolenia mogą korzystać kierowcy, którzy otrzymali nie więcej niż 24 punkty karne.



– Koszt szkolenia to tysiąc złotych, trwa około 9-10 godzin lekcyjnych. To jest osiem godzin części wykładowej oraz część praktyczna. Na zakończenie awaryjne hamowanie przy prędkości 30 oraz 50 km/h – opisywał Tomasz Szoch, zastępca dyrektora bydgoskiego WORD-U.



– Możliwość redukcji tych punktów jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom szerokiej rzeszy kierowców. Chwila dekoncentracji, nieuwagi i mówiąc kolokwialnie, złapali te punkty karne. Te szkolenia mają na celu uchronić kierowców od ewentualnego zabrania prawo jazdy – dodał Andrzej Gross, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy.



Zainteresowanie kursem wśród kierowców już jest bardzo duże. – Pewnie bym skorzystał z tego kursu, ale czy to jest dobre, tego nie powiem – powiedział jeden z mężczyzn. – Z jednej strony uważam, że to jest dobre, ale dla ludzi, którzy mają rozum. Dla tych, którzy go nie mają, to lepiej, żeby one (te punkty – przyp.) nie wróciły i czekał ich ten powtórkowy egzamin za to, że trochę nabroili i nazbierali trochę więcej punktów.



Zapisy na kurs trwają w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku. Pierwsze zajęcia rozpoczną się w najbliższą sobotę (23 września) w bydgoskim Ośrodku Ruchu Drogowego.



W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.