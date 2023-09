Czy w Toruniu powstanie druga porodówka? Negatywna opinia prezydenta miasta

2023-09-21, 13:57 Michał Zaręba/Redakcja

Toruńscy radni domagają się od prezydenta podjęcia decyzji w sprawie drugiej porodówki w mieście/fot: Michał Zaręba

Druga porodówka w Toruniu jest potrzebna – tak uważają radni Aktywni Dla Torunia i kierują w tej sprawie rezolucję do prezydenta Michała Zaleskiego. Wcześniej uchwałę musi przegłosować rada miasta.

W Toruniu oddział ginekologiczno-położniczy znajduje się w Szpitalu Wojewódzkim. Zdaniem radnych, drugi powinna uruchomić miejska lecznica.



– Kobieta ma prawo mieć wybór, gdzie chce rodzić dziecko. W sąsiedniej Bydgoszczy są trzy porodówki, wiele kobiet jeździ do Bydgoszczy i do Chełmży. W Toruniu w ubiegłym roku wykonano 2140 porodów, w Bydgoszczy 5166 – podała Margareta Skerska-Roman.



– Ważnym aspektem jest ta konkurencyjność, która pozwoli na to, żeby szpitale konkurowały ze sobą standardami – dodał Bartosz Szymanski.



– Toruń jest jednym z nielicznych miast wojewódzkich, który ma jedną porodówkę, Olsztyn ma dwie. To nie jest uchwała o powstaniu, tylko to jest rezolucja wzywająca prezydenta do podjęcia działań przygotowujących Toruń do podjęcia decyzji, czy w mieście mają być dwie porodówki, czy będzie jedna – powiedział Maciej Krużewski.



Opinia prezydenta Michała Zaleskiego w tej sprawie jest negatywna. – Nierozwiązane są aspekty co do przyszłości wszelakiej, a więc sprawy związane z kontraktem z NFZ, inwestycyjne i przede wszystkim osobowe, pozyskania kadry. Wreszcie ta rzeczywistość, gdybyśmy utworzyli nowy oddział, moglibyśmy doprowadzić do jakiejś skrajnej sytuacji, do likwidacji lub znacznego osłabienia któregoś z oddziałów istniejących.



W porządku obrad jest też uchwała wprowadzająca darmowe przejazdy w komunikacji miejskiej – w dniu wyborów, 15 października.