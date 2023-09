Tomasz Szymański: Za aktualny kryzys emigrancki odpowiada wyłącznie rząd PiS

– Wczorajsza... nie wiem, czy to nazwać, konferencja prasowa, spotkanie z dziennikarzami, która miała miejsce przed moim biurem poselskim, została zwołana na wyraźne polecenie z siedziby centrali PiS-u z Nowogrodzkiej. Miała kuriozalny charakter i przebieg, ale jeszcze gorsza była tematyka tej konferencji, która dotyczyła polityki emigranckiej i fali emigrantów, którzy trafili do Polski poprzez działania Koalicji Obywatelskiej. Totalna bzdura, pokazuje, że jest totalna panika wśród przedstawicieli partii rządzącej, ponieważ wiedzą i doskonale sobie zdają sprawę, że za kryzys emigrancki, który aktualnie doświadcza Polska, czyli przyciągnięcie do Polski na podstawie fałszowanych wiz, kupowanych na targach przed konsulatami w Indiach czy w Afryce odpowiada wyłącznie rząd PiS – mówił poseł Tomasz Szymański z Koalicji Obywatelskiej. Przypomnijmy, że w środowej konferencji przed biurem posła Szymańskiego udział wzięli między innymi minister Krzysztof Szczucki, posłanka Anna Gembicka, poseł Mariusz Kałużny i wicewojewoda Józef Ramlau.

