500 kilometrów na pięciolecie jednostki. Terytorialsi pokonują beskidzkie szlaki [zdjęcia]

2023-09-21, 12:09 Redakcja

Żołnierze 8.K-PBOT zdecydowali się na oryginalne świętowanie pięciolecia istnienia swojej jednostki/fot: 8. 8.Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej

Przeszli już ponad 300 kilometrów najdłuższym szlakiem górskim w Polsce. Przed nimi jeszcze blisko 200. Żołnierze 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej za sprawą pieszej wędrówki chcą celebrować pięciolecie istnienia swojej jednostki.

Żołnierze rozpoczęli pokonywanie szlaku 10 września, w święto swojej brygady. Trasa nie należy do łatwych, posiada liczne przewyższenia. Jednak nie zatrzymały one uczestników, którzy „mają w nogach” ponad 300 kilometrów. Jak podkreślają, chcą oddać hołd bohaterom okresu II wojny światowej. Dodatkowo pokonanie szlaku jest dla nich ekspedycją szkoleniową.



– Należy podkreślić jeszcze fakt, że Wojska Obrony Terytorialnej to formacja lekkiej piechoty, która powinna mieć siłę i umiejętności przemieszczania na różnych odcinkach i w różnych warunkach przyrodniczych – powiedziała st. kpr. Julita, dowódca wyprawy.



– Góry zdecydowanie uczą pokory i dodatkowo szkolą nasz hard ducha i tężyznę fizyczną. W czasie wędrówki nie jesteśmy pojedynczymi wędrowcami, a grupą, która jest za siebie odpowiedzialna. Nie obyłoby się również bez pomocy tubylców- osób, które wspierają nasze przedsięwzięcie. Do takich osób należy pan Leszek, który zupełnie bezinteresownie pomógł nam znaleźć nocleg, gdzie mogliśmy wysuszyć całkowicie przemoczone rzeczy i dostarczył produkty spożywcze na trasie. Jesteśmy za tę pomoc bardzo wdzięczni – zaznaczają i dziękują żołnierze.



Codziennie pokonują kilkadziesiąt kilometrów i choć nie skarżą się na brak energii, to niektórzy uczestnicy doznali urazów. Jednak podkreślają, że dla każdego żołnierza może znajdować się w zupełnie innym miejscu. Najważniejsze dla nich jest cenne doświadczenie, które być może będzie kluczowe w przyszłości.