Łukasz Pająk: Samorządy w Polsce są odcięte od finansowania [Rozmowa dnia]

2023-09-21, 09:53 Michał Jędryka/Redakcja

Łukasz Pająk/fot: Facebook/Łukasz Pająk

Bezpartyjni Samorządowcy proponują zasadniczą reformę finansowania gmin i innych jednostek samorządowych. Chcą, aby udział w podatku PiT zastąpić udziałem w VAT. Mówił o tym gość „Rozmowy dnia” w PR PiK, Łukasz Pająk, lider bydgoskiej listy Bezpartyjnych Samorządowców w wyborach do Sejmu.

– Samorządy w Polsce dzisiaj są mocno odcięte od finansowania, co za tym idzie, w dużej części nie mogą realizować swoich podstawowych zadań, do których są przeznaczone. Jeżeli obaczy pan na przykład na to, jak dużą część pieniędzy samorządy poświęcają, chociażby na edukację, na utrzymanie szkół, na wypłaty dla nauczycieli i tak dalej, to zobaczy pan, że subwencja oświatowa, którą przeznacza Skarb Państwa tak naprawdę w niewielkim stopniu pokrywa te koszty – mówił Łukasz Pająk.



Michał Jędryka: Udało się Państwu zarejestrować w całej Polsce listy wyborcze w wyborach do Sejmu. Jesteście komitetem ogólnopolskim, właściwie w całej kraju można na was głosować. Rzeczywiście jest tak, że potrzebna jest jakaś reprezentacja samorządowców w Sejmie? Przecież każda partia, która jest w Sejmie, ma swoich działaczy samorządowych, którzy zasiadają w radach gmin, powiatów województw, Wy chcecie być bezpartyjnymi samorządowcami, czyli poza tym partyjnym rozdaniem?

Łukasz Pająk:





Jednak samorządy też są organem państwowym, to nie jest coś odrębnego.

To znaczy, że macie również finansowy pomysł na to? On polega na tym, żeby zreformować budżet państwa tak, żeby te dodatkowe pieniądze, których szukacie, się znalazły.

To byłaby zasadnicza reforma. Pamiętamy, kiedy obecnie rządząca koalicja obniżała podatek PIT, to właśnie samorządowcy podnieśli bardzo duży protest, że to obniży wpływy samorządów.

Zapowiadało to już wiele sił politycznych, to opodatkowanie korporacji i jakoś nikomu to się nie udało.