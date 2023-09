Ryk silników i pisk opon we Włocławku. Kierowcy urządzają nielegalne wyścigi

Ireneusz Stachowiak, kandydat do Sejmu z ramienia PiS, zapewniał w Inowrocławiu, że Prawo i Sprawiedliwość nie dopuści do tego, aby do Polski sprowadzano… Czytaj dalej »

Kierowcy ścigają się nie tylko na największych włocławskich parkingach, ale można ich spotkać nocą również na głównych ulicach włocławskiego Śródmieścia – na Placu Wolności, czy na Warszawskiej. Problem omawiała wspólna komisja bezpieczeństwa miasta i powiatu. Szef wydziału zarządzania kryzysowego włocławskiego ratusza, Bogdan Mielniczek, potwierdza, że w tej chwili jest to najpoważniejsze zagrożenie porządku w mieście. Jednocześnie zapewnia, że policja będzie zwalczać to zjawisko. – Główne zagrożenie, które się wyłoniło, jest związane z pojazdami gromadzącymi się szczególnie na terenach parkingów. Tych dużych parkingów przy OsiR-ze, Parku Kujawia. W wyścigach, które urządzają sobie na Placu Wolności i wzdłuż Warszawskiej służby podjęły ten temat i rozpoczęły działania. Niedawno była akcja Policji, jeżeli chodzi o parking OsiR-u. Natomiast te punkty, o których powiedziałem, będą szczegółowo kontrolowane i służby będą zwracały większą uwagę na ten problem – wyjaśnił Bogdan Mielniczek. Więcej w relacji Marka Ledwosińskiego.

