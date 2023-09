Zrywają beton ze Starego Rynku. We Włocławku zieleń będzie biła po oczach

Ireneusz Stachowiak, kandydat do Sejmu z ramienia PiS, zapewniał w Inowrocławiu, że Prawo i Sprawiedliwość nie dopuści do tego, aby do Polski sprowadzano… Czytaj dalej »

Zazielenienie rynku to jeden ze zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego sprzed dwóch lat. – Swego czasu Stary Rynek został zabetonowany, później mieszkańcy wielokrotnie mówili o tym, że potrzeba przywrócić temu miejscu charakter sprzed kilku lat. Natomiast byliśmy bardzo mocno ograniczeni tym, że była to inwestycja dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, więc obowiązywała nas tzw. trwałość projektu. Przez kilka lat nie można było dokonać szczególnie takich dużych zmian, które wpływałoby na charakter tego miejsca – wyjaśniał Bartłomiej Kucharczyk, kierownik referatu dialogu społecznego w Urzędzie Miasta. Dodał również, że Stary Rynek zmieni swoje oblicze jeszcze w tym roku. – Zieleni na pewno nie zabraknie. Oczywiście zmieniały się elementy małej architektury: gabiony, ławeczki. Na uporanie się z tym zadaniem wykonawca ma 120 dni od momentu podpisania umowy. To oznacza tyle, że jeszcze w tym roku będziemy cieszyć się nowym Starym Rynkiem. Zazielenienie Starego Rynku będzie kosztować blisko dwa miliony złotych. Ostatecznie zostanie sfinansowane nie z budżetu obywatelskiego, a z tzw. funduszy norweskich.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.