Co z podwyżkami dla pracowników MZK? „W październiku siadamy do stołu”

Ireneusz Stachowiak, kandydat do Sejmu z ramienia PiS, zapewniał w Inowrocławiu, że Prawo i Sprawiedliwość nie dopuści do tego, aby do Polski sprowadzano… Czytaj dalej »

Na jakim etapie są rozmowy z szefostwem MZK? Poinformował nas o tym Andrzej Arndt, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w Bydgoszczy. – Na początku października siadamy do stołu. Będziemy dokładnie rozmawiać, jak te środki porozdzielać, żeby te najważniejsze grupy zawodowe: kierowcy, motorniczowie czy pracownicy zapleczy technicznych pozostali w zakładzie. Rozleci nam się komunikacja. Czy średnia 500 złotych, która była poprzednio wynegocjowana, czy w tej chwili wystarczy? Powiem szczerze, że mam duże wątpliwości. Jednak to już będziemy rozmawiać z pracodawcą. Zobaczymy, jakie ma pomysły – powiedział Andrzej Arndt. Przewodniczący związku dodał również, że prezes MZK otrzymuje informacje dotyczące kadry pracowniczej. – Spotykamy się na bieżąco, co miesiąc. Prezes jest informowany, jak wygląda sytuacja kadrowa. Wiem, że w cudzysłowie wyrywa sobie włosy z głowy, żeby rzeczywiście znaleźć takie środki w spółce, żeby tych fachowców zatrzymać. Pozbyć się ich idzie bardzo łatwo, pozyskać jest już bardzo ciężko. Andrzej Arndt przypomina, że braki kadrowe w MZK sięgają nawet osiem procent. Dobra wiadomość jest taka, że po zmianie władz spółki, po dziewięciu miesiącach nowego zarządzania, wynik finansowy firmy po raz pierwszy od wielu lat znalazł się na minimalnym plusie.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.