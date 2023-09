Ireneusz Stachowiak: politycy opozycji są niewiarygodni w kwestii relokacji migrantów

2023-09-20, 23:17 Marcin Glapiak/Redakcja

Konferencja odbyła się przed biurami polityków KO, Krzysztofa Brejzy i Magdaleny Łośko/zrzut ekranu, Ireneusz Stachowiak, Facebook

Ireneusz Stachowiak, kandydat do Sejmu z ramienia PiS, zapewniał w Inowrocławiu, że Prawo i Sprawiedliwość nie dopuści do tego, aby do Polski sprowadzano nielegalnych imigrantów.

– My nie będziemy doprowadzać do tego, żeby do Polski przybywali ludzie, którzy mogą dokonywać brutalnych czynów, a przykłady takich czynów to między innymi to, że we Francji czy Belgii na 100 tys. mieszkańców dochodzi do 30 gwałtów na kobietach. W Polsce są to dwa gwałty na 100 tys. mieszkańców. To też pokazuje, że Polska to kraj bezpieczny – mówił.



– Szanowni państwo, jeśli nie chcemy w Polsce mieć nowej Lampedusy, musimy postawić na sprawdzoną ekipę – stwierdził Damian Polak.



Podczas konferencji Ireneusz Stachowiak powiedział, że politycy opozycji są niewiarygodni w kwestii relokacji imigrantów. Kandydat na posła podczas spotkania z mediami zaprezentował listę europosłów z opozycji, którzy poparli pakiet migracyjny lub wstrzymali się od głosu w tej sprawie.