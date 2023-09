Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa świętuje 60-lecie! Zasłużeni pracownicy odznaczeni

2023-09-20, 20:48 Katarzyna Bogucka/Redakcja

Uroczystość 60-lecia FSM odbyła się w Fabryce Lloyda/fot. Katarzyna Bogucka

Od utworzenia Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej minęło 60 lat. Jubileuszowe spotkanie w Fabryce Lloyda było okazją do wyróżnienia osób szczególnie zasłużonych i do wspomnień.

Pierwsza inwestycja Spółdzielni to budynek przy ul. Altanowej 5 oddany w 1967 roku, a wzniesiony w Fordonie, jeszcze wówczas nieprzyłączonym do Bydgoszczy. Dziś FSM ma 232 nieruchomości, w których mieszka ok. 30 tysięcy osób.



– Z pełną odpowiedzialnością powiem, że praca w spółdzielni jest to służba. To członkowie spółdzielni zatrudniają nas – wskazuje Zbigniew Sokół, od 30 lat prezes FSM Bydgoszcz. – Załoga Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej to nieco ponad 100 etatów. Przeprowadziliśmy pełen proces termorenowacji, wymieniliśmy stolarkę okienną. A problemy codzienne to urwana klamka, swary sąsiedzkie, gdzieś tam zapchana kanalizacja – to jest ta nasza codzienność – opowiada.



– Pracuję ciężko, służę członkom spółdzielni, mieszkańcom, zarządzam obiektami przy ul. Kleeberga 2. Zarządzam, żeby były remonty wszystkie zrobione, przeglądy – mówi Jacek Kubiak, pracownik FSM od 39 lat. – Uwielbiam to – dodaje Małgorzata Marcinkowska, kadrowa, od 34 lat pracowniczka Spółdzielni.



Podczas gali osobom związanym z FSM wręczono odznaczenia państwowe.

Gośćmi uroczystości byli m.in. minister Łukasz Schreiber, wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, wicewojewoda Radosław Kempinski, prezydent Rafał Bruski, posłowie Piotr Król, Tomasz Latos, Jan Szopiński oraz przedstawiciele spółdzielni z całej Polski.



Więcej w relacji Katarzyny Boguckiej.