Zmiana na stanowisku komendanta Centrum Szkolenia WOT w Toruniu. Dowództwo przekazane

2023-09-20

Po ponad 2 latach służby z Centrum Szkolenia WOT w Toruniu pożegnał się płk Edward Chyła, a nowym komendantem został płk Przemysław Żukowski. Uroczystość przekazania dowodzenia odbyła się w obecności dowódcy WOT gen. dyw. Macieja Klisza, zgodnie z ceremoniałem wojskowym.

Toruńską jednostkę powołano w 2018 roku. Na co dzień szkoli ona żołnierzy WOT, zawodowych jak i ochotników oraz dowódców batalionów i dowódców kompanii. CSWOT prowadzi szkolenia bojowe (taktyczne) i specjalistyczne.



– Na pułkownika Przemysława Żukowskiego – nowego komendanta Centrum czekać będą ogromne wyzwania – powiedział gen. dyw. Maciej Klisz Dowódca Wojsk Obrony Terytorialne. – Pod jego komendę trafiają żołnierze gotowi i chętni do działania, posiadający ogromną wiedzę, doświadczenie i potencjał. Tu, w Centrum Szkolenia WOT ma on zespół świetnych i dobrze wyszkolonych specjalistów. Wierzę, że Centrum będzie się dalej dynamicznie rozwijać i realizować innowacyjne rozwiązania, których celem będzie wzmacnianie wyszkolenia naszej Formacji



W czasie uroczystego apelu nastąpiło przekazanie obowiązków Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej przez płk. Edwarda Chyłę na ręce nowego dowódcy płk. dr. Przemysława Żukowskiego. Celebrowanie odbyło się w obecności dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Macieja Klisza, dowódców brygad, władz administracji samorządowej oraz szefów, komendantów i dyrektorów administracji zespolonej. Głównym punktem ceremonii było przekazanie sztandaru CSWOT – symbolu sławy wojennej, honoru i męstwa.



– Wyznaczenie mnie na stanowisko komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem, ale przede wszystkim zobowiązaniem do dalszej ciężkiej pracy, aby nie tylko utrzymać dotychczasowe osiągnięcia Centrum, ale także móc podejmować nowe wyzwania stawiane przez naszych przełożonych – powiedział płk dr Przemysław Żukowski, Komendant Centrum Szkolenia WOT



Płk dr Przemysław Żukowski jest absolwentemWyższej Szkoły Oficerskiej imienia generała Tadeusza Kościuszki, studiów magisterskich w Akademii Obrony Narodowej oraz podyplomowych Studiów Problematyki Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu na Uniwersytecie Warszawskim . W 2017 r. płk dr Żukowski obronił doktorat na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. W swoją dotychczasową służbę pełnił w Polsko–Litewskim Batalionie Sił Pokojowych, 15 Brygadzie Zmechanizowanej, Jednostce Wojskowej AGAT, a także jako wykładowca, a później adiunkt w Akademii Wojsk Lądowych.

Płk dr Żukowski odznaczony został m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, Gwiazdą Afganistanu, brązowym medalem za zasługi dla obronności kraju, brązowym medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz medalami NATO. Jest także autorem wielu publikacji o tematyce działań dywersyjnych, specjalnych oraz społeczno – terytorialnych aspektach bezpieczeństwa.