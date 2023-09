Politycy PiS: Nie zgadzamy się na narzucanie Polsce przyjmowania nielegalnych migrantów

Do wypadku doszło w środę (20 września) na skrzyżowaniu ulicy Smukalskiej z Drzycimską w Bydgoszczy. U jednej z poszkodowanych osób doszło do zatrzymania… Czytaj dalej »

– Unia Europejska chce narzucić Polsce i Polakom obowiązek przyjmowania nielegalnych migrantów. Absolutnie nie zgadzamy się na to (...). Polska ma być bezpieczna, suwerenna, niepodległa – mówił minister Krzysztof Szczucki. – Wszyscy widzieliśmy w ostatnich dniach te obrazki z Lampedusy, z Francji – atak na dzieci na placu zabaw, atak na matkę z dzieckiem wychodzącą z domu – to wszystko są efekty błędnej polityki migracyjnej – stwierdziła minister Anna Gembicka. – [Mamy] Liczne dowody, żeby twierdzić, że Platforma Obywatelska przyjmie tych migrantów. Albo Grudziądz będzie pięknym spokojnym miastem takim, jakim jest, albo będzie drugą Lampedusą – mówił Mariusz Kałużny. – To jest bardzo niepokojące, że władze UE, Unia Europejska nie ma najmniejszego programu zaradzenia tej bardzo niebezpiecznej i powtarzającej się, nasilającej się sytuacji, jaką jest nielegalny napływ migrantów – dodał Józef Ramlau. Konferencję zorganizowano przed biurem posła Tomasza Szymańskiego i europosła Radosława Sikorskiego z Platformy Obywatelskiej. Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.

