Akademiki za złotówkę, zmiany podatkowe. To postulaty kandydatów Trzeciej Drogi

2023-09-20, 18:50 Marcin Glapiak/Redakcja

Kandydaci Trzeciej Drogi podczas konferencji w Inowrocławiu/fot. Marcin Glapiak

Kandydaci Trzeciej Drogi z ramienia PSL w wyborach parlamentarnych przedstawili w Inowrocławiu swoje najważniejsze postulaty.

– Mój program wyborczy to siedem gwarancji dla lepszej Polski i dla lepszego życia Inowrocławia – mówił Dobromir Szymański. – Przede wszystkim są to dobre rozwiązania podatkowe, uproszczenie systemu podatkowego, niższa akcyza na paliwo, PIT i VAT tylko od zapłaconych faktur – wyliczał.



– Trzecia Droga oferuje akademiki dla każdego studenta już za złotówkę, jeżeli chodzi o kobiety – to lepszy dostęp do ginekologa – mówiła Izabela Wierzbińska.



– Bardzo cieszę się, że dzisiaj w Inowrocławiu pokazujemy tę młodą twarz Trzeciej Drogi – podkreślił poseł Dariusz Kurzawa. – Mówimy też o idei, która przyświeca naszemu ugrupowaniu, czyli: Dość kłótni, idziemy do przodu.



Trzecia Droga obiecuje także między innymi: brak nowych podatków, dofinansowanie ochrony zdrowia, skrócenie kolejek w szpitalach do specjalistów, dobre rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz 100 tysięcy nowych miejsc w żłobkach.