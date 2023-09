Poważny wypadek na bydgoskich Piaskach. Cztery osoby zostały ranne [zdjęcia]

2023-09-20, 18:18 Redakcja

W zdarzeniu łącznie poszkodowane zostały cztery osoby. Trzy z nich trafiły do szpitali/fot. Bydgoszcz998

Do wypadku doszło w środę (20 września) na skrzyżowaniu ulicy Smukalskiej z Drzycimską w Bydgoszczy. U jednej z poszkodowanych osób doszło do zatrzymania krążenia i oddechu – służbom udało się przywrócić jej czynności życiowe.

Pojazdy zderzyły się po godz. 14.00. Na miejsce wezwano pogotowie, straż pożarną i policję.



– Jako pierwsi na miejsce dotarli strażacy z „trójki” i to oni rozpoczęli udzielanie pomocy poszkodowanym – relacjonują strażacy na stronie Bydgoszcz998. – U jednej z poszkodowanych osób rozpoznali zatrzymanie krążenia i brak czynności oddechowych, co skutkowało rozpoczęciem reanimacji. Po chwili na miejsce dotarli Ratownicy Medyczni, którzy dołączyli do udzielania pomocy. Świetna wspólna praca Ratowników Medycznych oraz strażaków przyniosła skutki – u poszkodowanej wróciło krążenie i oddech – opisują.



– W zdarzeniu łącznie poszkodowane zostały cztery osoby. Trzy z nich trafiły do szpitali. Obrażenia jednej z osób nie były poważne i nie wymagała hospitalizacji.



Okoliczności wypadku ma wyjaśnić policyjne postępowanie.