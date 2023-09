Łukasz Schreiber rozmawia z mieszkańcami Bydgoszczy. „Stawiam na bezpośredni kontakt"

2023-09-20, 12:30 Polska Agencja Prasowa

Minister w KPRM Łukasz Schreiber/fot. Łukasz Schreiber - Poseł na Sejm RP, Facebook

Na ulicach Bydgoszczy można było spotkać w środę rano ministra w KPRM Łukasza Schreibera. Zapowiedział, że w sobotę (23 września) nad Brdą odbędzie się jego konwencja wyborcza.

Łukasz Schreiber - przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, kandydujący do Sejmu z drugiego miejsca na liście PiS w okręgu bydgoskim (nr 4), w centrum miasta rozmawiał z mieszkańcami i rozdawał swoją bydgoską wersję gazetki wyborczej „Dobre wieści". Podkreślił, że pokazuje w niej, co udało się zrobić dla Bydgoszczy, ale też na czym polegała praca w Parlamencie i rządzie przez ostatnie cztery lata. Przekazał, że podobne gazetki ma przygotowane na poszczególne powiaty okręgu.



- Jesteśmy od rana w Bydgoszczy i jeszcze kilka punktów przed nami. Jesteśmy tu, by rozmawiać z mieszkańcami miasta, dyskutujemy - podkreślił Łukasz Schreiber na konferencji prasowej. - Wczoraj spędziłem cały dzień w powiecie świeckim, przedwczoraj w powiecie nakielskim - to również były rozmowy. Stawiam na ten bezpośredni kontakt w kampanii wyborczej.



Minister zaznaczył, że w sobotę będzie miał swoją konwencję wyborczą w Bydgoszczy. Zapowiedział również, że w czwartek (21 września) odwiedzi powiat bydgoski. - Będziemy, jak tu, w Bydgoszczy, mówili o sprawach ważnych dla mieszkańców. Będziemy przedstawiali nie tylko to, co udało się zrobić, ale jakie cele sobie stawiamy na najbliższe cztery lata - dodał minister. - Przez ostatnie lata spotkałem zwolenników i przeciwników, ale nie mam z tym problemów. Odbyłem koło 400 spotkań w całym regionie. Każdy, kto chciał mógł się ze mną spotkać, starałem się utrzymywać też kontakt przez media społecznościowe i za pośrednictwem dziennikarzy. Bezpośredni kontakt bardzo lubię i w taki sposób prowadzę kampanię. Nie wyobrażam sobie, żeby kampanię zakończyć tylko na wywieszeniu plakatów wyborczych - mówił.