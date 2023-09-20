Нові відділи в університетах у Торуні та Бидгощі, день без авто в місті

2023-09-20, 12:00  Redakcja
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У п'ятницю ми святкуємо ДЕНЬ БЕЗ АВТО/Фото: Pixabay

Відкриття медичного та медіакультурного відділу в університетах регіону, день без авто для водіїв транспортних засобів.

Міністерство освіти і науки оголосило про відкриття медичного відділу у Бидгоській Політехніці та Академії соціальної та медіакультури в Торуні. Керівник Наукового Інституту Здоров’я AKSiM у Торуні Рафал Спахач сказав, що набір на медичний напрям у цьому університеті розпочнеться сьогодні. Освіта базуватиметься на співпраці з клінічними кафедрами, включаючи: воєводські та міські лікарні в Торуні, а також в Бидгощі. "В освіті ми також зосереджуємося на дуже важливому аспекті цінностей. Ми всі хотіли б, щоб до нас ставилися чуйні люди. Тому навчальна програма буде побудована таким чином, щоб забезпечити належне формування молоді під час навчання, адже бути лікарем – це місія, покликання та служіння", – додав д-р Спахач.

У п'ятницю ми святкуємо ДЕНЬ БЕЗ АВТО. У цей день водії Бидгощі можуть їздити громадським транспортом безкоштовно – при собі необхідно мати техпаспорт на авто та ID-картку. До 24 вересня в рамках тестувань курсуватимуть електробуси на лініях 71, 83 і 64. Квиток там купити не можна.

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